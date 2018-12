 Devisen: Bitcoin überspringt 4100-Dollar-Marke

FrankfurtDie Erholung von Bitcoin geht weiter. Die Cyber-Devise verteuerte sich am Donnerstag um bis zu 13 Prozent auf 4140,10 Dollar. „Der Kurssprung ist viel mehr als eine Prise Erleichterung“, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. „Es ist ein Ausrufezeichen in einem Moment, indem Bitcoin und Co. nahezu totgeschrieben waren.“