Devisen: Brexit-Sorgen drücken Pfund – Weiterer Wochenverlust voraus

FrankfurtDie Aussicht auf einen Brexit-Hardliner an der Regierungsspitze in Großbritannien setzt dem Pfund Sterling zu. Die Devise fiel am Freitag um bis zu 0,3 Prozent auf 1,2630 Dollar. Auch zum Euro gab das Pfund weiter nach und steuerte auf den sechsten Wochenverlust in Folge zu.