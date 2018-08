Devisen: Brexit-Sorgen machen Pfund Sterling zu schaffen

Premierministerin Theresa May will im Oktober ihre EU-Kollegen treffen, um die Bedingungen für den Brexit festzulegen. Bis die Umstände für den EU-Austritt geklärt seien, bleibe man pessimistisch für das Pfund, sagte Währungsstratege Jordan Rochester von der japanischen Finanzgruppe Nomura. Die britische Währung werde vor dem Gipfel vermutlich in einer Spanne von 1,27 bis 1,28 Dollar pendeln. Seit Mitte April hat das Pfund bereits um zehn Prozent abgewertet.