Devisen: Britisches Pfund so billig wie seit 1985 nicht

Was europäische Urlauber in Großbritannien freuen dürfte, bereitet Anlegern, Investoren und auch Notenbankern Kopfzerbrechen. Die meisten Marktteilnehmer dürften sich bestätigt fühlen, dass die Bank of England möglicherweise schon in der nächsten Woche geldpolitische Impulse setzen wird, schätzt die Commerzbank. „Noch ist ein Ende der Pfund-Schwäche also nicht in Sicht“, sagt die Devisenanalystin Thu Lan Nguyen. Holger Achnitz, Leiter des Devisenhandels der Citigroup in Deutschland, schätzt, dass der Kurs des Pfundes gar bis auf 1,20 Dollar fallen könnte.