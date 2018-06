Devisen: China lockert die Beschränkungen für ausländische Investoren

Eine Lockerung der Beschränkungen zu den Geldflüssen könnte das Vertrauen ausländischer Anleger, die Investments in China tätigen, stärken. Am chinesischen Aktienmarkt hält die Flaute an, obwohl der MSCI lokale Aktien in seine Indizes aufgenommen hat. Zudem erschüttern steigende Ausfälle den Bondmarkt des Landes.