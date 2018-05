Devisen: Der Euro taumelt – und es könnte weiter abwärts gehen

Die mäßigen Wachstumsdaten lassen einerseits Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung entstehen: Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der die Erwartungen der deutschen Wirtschaft misst, ist im April zum fünften Mal in Folge gefallen. Andererseits ziehen die Daten den Euro in Mitleidenschaft. Seit Mitte April hat die europäische Gemeinschaftswährung im Vergleich zu ihrem US-Pendant vier Cent abgegeben. Zuletzt fiel der Wechselkurs unter 1,20 Dollar je Euro. Damit ist der Euro so schwach wie seit Anfang des Jahres nicht mehr.