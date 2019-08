Devisen: Euro gibt vor Rede von Fed-Chef Powell nach

Frankfurt am Main Der Euro hat am Freitag vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1061 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang August. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1083 Dollar festgesetzt.