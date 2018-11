Devisen Euro legt zu – Pfund steigt nach Brexit-Gesprächen

Frankfurt/MainDer Euro und das britische Pfund haben am Donnerstag zum Dollar zugelegt. Händler verwiesen auf Berichte über Fortschritte bei den Brexit-Gesprächen und eine insgesamt positive Stimmungen an den Finanzmärkten. Am Nachmittag kostete der Euro 1,1395 US-Dollar. Im frühen Handel hatte er nur knapp über der Marke von 1,13 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1393 (Mittwoch: 1,1318) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8777 (0,8835) Euro.