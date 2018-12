Devisen Euro steigt – Dollar unter Druck

Die USA und China haben sich am Wochenende auf dem G20-Gipfel in Argentinien auf einen „Waffenstillstand“ in ihrem Handelskonflikt geeinigt. So verzichten die USA zunächst auf die geplante Erhöhung bestehender Strafzölle auf chinesische Produkte. China will im Gegenzug seine Einfuhren aus den USA ausweiten.