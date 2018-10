Devisen Euro weiter unter 1,14 US-Dollar

FrankfurtDer Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Morgen lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1360 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Damit kostet der Euro so wenig wie sei gut zwei Monaten nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1416 Dollar festgesetzt.