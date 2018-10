Devisen Euro weiterhin unter 1,15 Dollar

Im Tagesverlauf hielt sich der Eurokurs in einer engen Spanne. Neue Querelen um die Haushaltsplanung in Italien zeigten wenig Wirkung am Devisenmarkt. Die EU-Kommission hatte den Entwurf für einen Etat im kommenden Jahr zurückgewiesen und die Regierung in Rom aufgefordert, einen neuen Haushaltsplan vorzulegen. Die Entscheidung ist historisch beispiellos, war aber an den Märkten erwartet worden. Ein besser als erwartet ausgefallener Indikator für die Konsumlaune in der Eurozone konnte der Gemeinschaftswährung am Nachmittag keinen Auftrieb verleihen.