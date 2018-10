Devisen Eurokurs fast unverändert

Frankfurt/MainDer Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1344 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1372 Dollar festgesetzt. Damit hat sich der Euro nach den Verlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Dienstag hatte ein vergleichsweise schwaches Wirtschaftswachstum in der Eurozone den Kurs belastet.