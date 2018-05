Devisen: Eurokurs sinkt

Frankfurt/LondonDer Kurs des Euro ist am Dienstag gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,2065 US-Dollar. In der Nacht hatte er noch zeitweise bei 1,2084 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2079 (Freitag: 1,2070) Dollar festgesetzt.