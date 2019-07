Devisen: EZB-Zinsspekulationen hieven Franken auf Zwei-Jahres-Hoch

Der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürfte die Entwicklung keine Freude bereiten. Sie ist an einem möglichst schwachen Franken interessiert, um so die exportorientierte Wirtschaft des Landes zu stützen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie Negativzinsen von minus 0,75 Prozent eingeführt und interveniert immer wieder am Devisenmarkt. Der Euro ist die wichtigste Exportwährung für die Schweiz.