Devisen: Franken wertet erneut auf – Notenbank dürfte zeitnah gegensteuern

Nach Einschätzung von Commerzbank-Devisenstrategin Antje Praefcke dürften die bevorzuge Option der Währungshüter um SNB-Präsident Thomas Jordan daher sein, am Devisenmarkt einzugreifen. Davon geht auch Thomas Stucki, Investmentchef bei der St. Galler Kantonalbank, aus. Zwar wachse dabei die bereits Hunderte Milliarden Franken schwere Bilanz der Notenbank weiter an. „Unter all den schlechten Optionen mit ihren negativen Nebenwirkungen ist die Ausweitung der Bilanz aber ein kleines Übel“, erklärte Stucki.