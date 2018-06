Devisen: Frankenkurs sinkt leicht nach Ablehnung der Vollgeldinitiative

ZürichDer Schweizer Franken hat sich am Montag nach der Ablehnung der Vollgeld-Initiative etwas abgeschwächt. In den Morgenstunden kostete ein Euro 1,1621 Franken nach 1,1590 Franken am Sonntagabend. Zuvor hatten die Schweizer in einer Abstimmung einen radikalen Wechsel des Geldsystems deutlich abgelehnt.