Devisen: „Frankenschock“ ist abgehakt – Schweizer Währung durchbricht magische Marke von 1,20 Euro

Zum guten Ton in der Welt der Notenbanken gehört, dass man den Kollegen nicht ins Handwerk pfuscht. So wollte Notenbankchef Jordan die EZB-Politik nicht direkt kommentieren. Doch dass große Zentralbanken rund um die Welt ihre Geldpolitik normalisierten, sei ein gutes Zeichen, sagte Jordan am Donnerstag. Das würde „kleinen Wirtschaftsräumen helfen und ihnen in Zukunft mehr Spielraum geben“.