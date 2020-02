Devisen: Furcht vor Eskalation in Syrien lastet auf türkischer Lira

Ein Dollar kostete am Dienstag 6,0446 Lira, das ist so viel wie seit Mai 2019 nicht mehr. Investoren befürchten, dass es zu einer Eskalation im Konflikt zwischen den türkischen und den syrischen Truppen im Nordwesten Syriens kommt. Erst am Montag waren in der Provinz Idlib fünf türkische Soldaten durch Beschuss der von Russland unterstützten syrischen Truppen ums Leben gekommen.