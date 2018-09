Devisen May-Rede über Brexit-Sackgasse lässt britisches Pfund abstürzen

Eine harsche Ansprache von Premierministerin Theresa May zum Brexit hat das britische Pfund zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten lassen. Nach dem am Donnerstag beendeten EU-Gipfel in Salzburg hat May in einem überraschend anberaumten Fernsehauftritt ihre bisherigen Brexit-Pläne bekräftigt. Diese waren von den anderen EU-Mitgliedern abgelehnt worden.