Devisen: Rücktritt von Brexit-Minister Davis gibt dem Pfund einen Schub

Die derzeitige politische Richtung treibe das Land in eine „schwache Verhandlungsposition“, aus der die Regierung möglicherweise nicht mehr herauskomme, begründete er den Schritt in einem Brief an Premierministerin Theresa May. Zunächst war das Pfund leicht gefallen, ehe Anleger damit begannen auf einen sogenannten „weichen“ Brexit zu setzen.