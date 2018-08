Devisen: Russland erwartet schwächeren Rubel wegen US-Sanktionen

Erst am Dienstag hatten die USA weitere Sanktionen gegen russische Unternehmen verhängt. Noch am Mittwochabend sollten weitere Strafmaßnahmen in Kraft treten, die die USA zu Beginn des Monats angekündigt hatten. Angesichts der Sanktionen ist die russische Währung zum Dollar auf einen ihrer tiefsten Stände seit zwei Jahren abgerutscht.