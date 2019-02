 Devisen: Schwedische Krone mit schlechtestem Jahresauftakt seit 1993

Der Rückgang der Krone in diesem Monat steht im Gegensatz zum saisonalen Muster von Kursgewinnen im Januar. Dies mag zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass die jüngsten Verluste eine Umkehr der Bewegung von 1,0 Prozent am 31. Dezember waren, was für die normalerweise umsatzschwache Phase am Jahresende ungewöhnlich ist.