Devisen: Spekulationen auf billiges EZB-Geld treibt Franken nach oben

FrankfurtSpekulationen auf eine Lockerung der Geldpolitik in der Euro-Zone lässt Anleger zum Schweizer Franken greifen. Ein Euro kostete im Gegenzug mit 1,0968 Franken zeitweise so wenig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die globale konjunkturelle Abkühlung, die Handelskonflikte, die Furcht vor einem harten Brexit und der Iran-Konflikt trieben Anleger in sichere Währungshäfen, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Er rechne aber nicht damit, dass die Schweizer Währung länger unter der Marke von 1,10 zum Euro bleibe: Dazu müsse die Europäische Zentralbank am Donnerstag mit unerwartet aggressiven Aktionen aufwarten.