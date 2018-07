Devisen: Trumps May-Kritik belastet Pfund Sterling

„Auch wenn ein weicher Brexit wahrscheinlicher wird, ist ein No Deal-Szenario eben immer noch nicht ausgeschlossen, was auch weiterhin für eine erhöhte Risikoprämie für das Pfund spricht“, sagte Reichelt. Da Analysten in diesem Fall wirtschaftliche Nachteile für Großbritannien fürchten, könnte ein EU-Austritt des Landes ohne Vereinbarung das Pfund tiefer in den Keller schicken.