Devisen Türkische Lira erreicht höchsten Stand seit drei Monaten

IstanbulSpekulationen von Anlegern, dass die Türkei von US-Sanktionen gegen iranische Öl-Exporte ausgenommen wird, haben die Landeswährung am Freitag auf den höchsten Stand seit rund drei Monaten getrieben. Ein Dollar verbilligte sich im Gegenzug um ein Prozent auf 5,46 Lira. Auch an der Aktienbörse waren Investoren in Kauflaune. Der türkische Leitindex zog rund ein Prozent an.