 Devisen: Türkische Lira gerät nach Drohung von US-Präsident Trump unter Druck

Trump drohte der Regierung in Ankara für den Fall eines Angriffs auf die kurdischen Milizen in Nordsyrien mit „wirtschaftlicher Zerstörung“. Die USA unterstützen in Nordsyrien die Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat. Die Türkei sieht die YPG dagegen als Terrororganisation an und hat angekündigt, sie zu zerschlagen.