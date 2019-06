Devisen: Türkische Lira nach Spekulation um neue US-Sanktionen unter Druck

Der Agentur Bloomberg zufolge erwägt die US-Regierung Strafmaßnahmen wegen den Streits um den Kauf russischer Flugabwehr-Systeme des Typs S-400 durch die Türkei. Die USA befürchten, dass das dazugehörige Radar auf F-35 eingestellt wird und diese in den USA entwickelten Kampfjets künftig ein leichteres Ziel für russische Waffen sind. Die Regierung in Ankara beharrt auf dem Geschäft und hat für den Fall von US-Sanktionen wiederholt mit Gegen-Maßnahmen gedroht. Die USA und die Türkei sind Partner in der Nato.