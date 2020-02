Devisen: Türkische Lira so schwach wie seit Mai nicht mehr

Die türkische Lira ist auf den niedrigsten Stand seit Mai 2019 gefallen. Ein Dollar kostete am Dienstag im Gegenzug mit 6,0725 Lira 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Dabei spielte einerseits die anstehende Zinsentscheidung der türkischen Notenbank eine Rolle. Nach Einschätzung von Experten wird die Zentralbank am Mittwoch die Zinsen weiter senken. Andererseits machen sich Investoren Sorgen wegen der Spannungen in der nordsyrischen Provinz Idlib, die an die Türkei angrenzt.