Devisen: US-Arbeitsmarkt macht dem Euro zu schaffen

FrankfurtDer Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken. Nach Einschätzung von Experten wird der US-Dollar weiter durch überraschend starke Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt gestützt, was den Euro im Gegenzug belastet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1732 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1731 Dollar festgesetzt.