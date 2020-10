Devisen: Verfall der Lira setzt sich fort – Immer mehr ausländische Anleger stoßen Anleihen ab

Am Devisenmarkt markierte die Lira den dritten Tag in Folge ein Rekordtief. Im Gegenzug verteuerten sich Dollar und Euro um jeweils etwa ein Prozent auf 8,0658 und 9,5456 Lira. „Das war so vorhersehbar, nachdem die türkische Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung vergangene Woche enttäuscht hatte“, sagte Timothy Ash, Chef-Analyst für Schwellenländer beim Vermögensverwalter Blue Bay. Sie hatte sich trotz des seit Jahren anhaltenden Kursverfalls überraschend gegen eine erneute Zinserhöhung entschieden.