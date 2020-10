Devisen: Warum die Schwellenländer keine Alternative für Anleger sind

Sogenannte Carry Trades oder Zinsdifferenzgeschäfte hatten in der Finanzkrise eine große Rolle gespielt: Vergleichsweise hohe Zinsen in Schwellenländern lockten Investoren an, die sich billig in Dollar verschuldeten und mit dem Geld rentablere Anleihen kauften. Doch das ist jetzt anders: Die Zinsen sind weltweit unter Druck, und weil die Inflation vergleichsweise niedrig ist, nehmen Länder wie Brasilien oder die Türkei eine schwächere Währung in Kauf als in der Vergangenheit. Auch das ist eine Reaktion auf die Krise, weil die Notenbanken so versuchen, die Wirtschaft in Schwung zu bekommen.