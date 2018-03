Devisen: Was den Euro auf ein Drei-Jahres-Hoch trieb

Der Dollar habe bei der Bedeutung als sicherer Hafen merklich eingebüßt, schreiben die Morgan Stanley-Analysten in einer aktuellen Analyse. Das machen sie vor allem an einer Entwicklung fest: So hielte private Investoren aus den USA so gut wie keine fremdländischen Anleihen mehr. Zwischen 1978 und 2013 hätte sich das Volumen noch auf 880 Milliarden Dollar angehäuft. Doch es habe gerade einmal vier Jahre und die ultralockere Geldpolitik der EZB und der Bank of Japan gebraucht, um dieses Volumen wieder auf null abschmelzen zu lassen.