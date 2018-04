Devisen: Was hinter der aktuellen Schwäche des Dollars wirklich steckt

Mittlerweile kaufen unter anderem die EZB oder die Bundesbank Yuan als Reservewährung. Jüngst hat China einen eigenen Terminkontrakt für Öl, den bedeutendsten Rohstoff der Welt, an den Markt gebracht, der in Yuan gepreist wird. Das soll nicht zuletzt dem Yuan – oder Renminbi, wie die Landeswährung auch genannt wird – Auftrieb geben. Der Yuan dürfte in den kommenden Jahren daher an Bedeutung gewinnen.