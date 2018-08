Devisen: Yuan auf Erholungskurs

China will gegen Ende des Monats auf Einladung der Regierung in Washington eine Delegation in die USA schicken, um einen neuen Anlauf zur Lösung des Streits über höhere Zölle zu nehmen. „Der Markt betrachtet dies als positives Zeichen, nachdem beide Seiten die offiziellen Verhandlungen seit Juni ausgesetzt hatten“, schrieb Commerzbank-Devisenanalyst Hao Zhou in einem Kurzkommentar.