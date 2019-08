Devisen: Yuan fällt an Auslandsbörsen auf Rekordtief

Frankfurt Die offizielle Einstufung Chinas als Währungsmanipulator durch die USA verschreckt Devisenanleger. Der an Börsen außerhalb des chinesischen Festlandes gehandelte sogenannte „Offshore-Yuan“ fiel am Dienstag zeitweise auf ein Rekordtief. Im Gegenzug stieg der Dollar an Handelsplätzen wie Hongkong oder Singapur um bis zu 0,6 Prozent auf 7,1397 Yuan. An den chinesischen Festlandbörsen stabilisierte sich Kurs bei 7,0357 Yuan.