Devisen: Zinsfantasien beflügeln Pfund Sterling

FrankfurtSpekulationen auf eine nahende Zinsanhebung in Großbritannien haben das Pfund beflügelt. Die Währung kletterte um 0,4 Prozent auf 1,3228 Dollar. Zuvor war sie mit 1,3139 Dollar so billig gewesen wie zuletzt vor sieben Monaten. Die britische Notenbank ließ zwar am Donnerstag den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent, nährte aber die Erwartungen für eine Erhöhung im Sommer.