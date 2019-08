Devisenaufseher: China stellt stabile Landeswährung in Aussicht

Er erwarte trotz der Einflüsse externer Faktoren wie den Spannungen im Handel keinen ungeordneten Kursrückgang, schrieb der Chef des staatlichen Devisenamts, Pan Gongsheng, in einem Artikel, den die chinesische Notenbank am Montag veröffentlichte. China sei zuversichtlich und in der Lage, Schocks und Gefahren wirksam abzuwenden und stabile Devisenmärkte zu erhalten.