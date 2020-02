Devisenhandel: Fondshaus Vanguard ersetzt die Arbeit von Banken durch Algorithmen

Fondshäuser wie Vanguard versuchen durch den Einsatz neuer Technologien wie „Algo-Handel“ Gebühren für Kunden zu senken, weil in ihrer Branche in harter Wettbewerb und Preiskampf herrscht. Auch immer mehr Startups versuchen in dem Algo-Geschäft eine führende Rolle einzunehmen.