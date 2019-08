Devisenmarkt: Furcht vor Chaos-Brexit setzt Pfund erneut zu

Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge will Premierminister Boris Johnson bei einem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen seine Regierung erst nach dem offiziellen Brexit-Termin am 31. Oktober Neuwahlen ansetzen. Johnson will sein Land nach eigenen Angaben in jedem Fall zu diesem Termin aus der EU führen, mit oder ohne Deal über die künftigen Beziehungen.