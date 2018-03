Devisenreserven: Warum der Euro bei Zentralbanken plötzlich wieder gefragt ist

Zentralbanken halten Devisenreserven auf der Aktivseite ihrer Bilanz. Devisenreserven umfassen alle Finanzaktiva in ausländischer Währung. Damit können Notenbanken im Bedarfsfall am Markt zu intervenieren – etwa, um Wechselkurse zu stabilisieren und Schwankungen auszugleichen. Wenn ein Staat beispielsweise massive Leistungsbilanzüberschüsse erzielt, kann er diese in ausländische Staatsanleihen anlegen und Reserven aufbauen.