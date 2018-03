Die stabilsten Aktien Deutschlands: Top-Gewinner und Verlierer im Check

So urteilen die Analysten von MVS Research: Das Unternehmen agiert seit der Firmengründung in derselben Branche (Profi-Herde). Die Firma ist als Nischenanbieter positioniert und verfolgt eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Die Marktposition ist mit einem Marktanteil von mehr als 50% stabil. Die Gesellschaft erkennt große Wachstumschancen in den USA und im Asiatisch-Pazifischen Raum. Das größte Risiko für das Unternehmen sind die volatilen Konjunkturzyklen. Rational hat aber bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass die Firma im Abschwung gegensteuern kann. Deswegen wurden die Risiken für die Firma insgesamt als nicht gefährlich eingestuft. Rational weist eine stabile Finanzposition mit dauerhaft steigenden Umsätzen auf. Alle wichtige Finanzkennzahlen wie EBIT, Jahresüberschuss und Gewinnmargen steigen und bestätigen die sehr gute Finanzlage. Die Gesamtpunktzahl in der Kategorie Management ist relativ niedrig , weil seit 2011 Rational keine Informationen über die Vergütung des Managements offenlegt. Der Aufsichtsratsvorsitzender ist gleichzeitig. Positiv ist die stabile Gesellschafterstruktur mit drei großen Kernaktionären, Hauptaktionär ist der Gründer selbst mit einer Beteiligung von 60%.