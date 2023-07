Die Wut der Leoni-Aktionäre „Was Herr Pierer treibt, ist für mich nicht nachvollziehbar“

Viele Minderheitsaktionäre, die dem Unternehmen jahrelang verbunden waren, sehen das anders. Sie glauben: Leoni hätte noch die Kurve gekriegt. Sie ärgern sich darüber, auf welche Weise das Management sie über die geplante Restrukturierung informiert hat – und suchen nach Möglichkeiten, ihre Enteignung noch abzuwenden.



Für eine Restrukturierung nach StaRUG ist nicht zwingend ein Hauptversammlungsbeschluss nötig. Es genügt ein Termin bei Gericht. Dort wird dann über den Plan abgestimmt. Wer seine Stimme abgeben will, muss persönlich erscheinen. Dafür muss man von dem Termin allerdings erst einmal erfahren.



Am 9. Mai habe das Restrukturierungsgericht Nürnberg den Termin auf www.restrukturierungsbekanntmachung.de veröffentlicht, teilt Leoni mit. Am 12. Mai sei er via Bundesanzeiger und Unternehmensmitteilung bekannt gemacht worden. Am gleichen Tag habe man einen Link zur Termineinladung auf eine europäische Plattform für Aktionärsinformationen gestellt, zur Weiterleitung über die Verwahrgesellschaft Clearstream. Was es nicht gab: einen Brief an die Aktionäre. Viele von ihnen fühlen sich deshalb schlecht informiert. Teils haben sie nach eigenen Angaben von dem Restrukturierungsplan erst aus der Presse erfahren.