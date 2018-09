Digitale Währungen „ICO Superstore“ und ein Krypto-Hedgefonds von SEC sanktioniert

New YorkDie US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat am Dienstag erstmals in zwei Fällen Strafen gegen Firmen mit Bezug zu Kryptowährungen verhängt. Die eine Gesellschaft hatte für sich selbst als Walmart für Initial Coin Offerings (ICOs) geworben, bei der anderen handelte es sich um einen Hedgefonds, der digitale Assets angeboten hatte, ohne dass die Registrierungsanforderungen erfüllt wurden.