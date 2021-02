Digitalwährung Bitcoin nähert sich dem Rekordhoch

Unterdessen warnen die Aufsichtsbehörden verstärkt vor Volatilität, die die Anleger auslöschen könnte. „Die Wahrnehmung der Anleger ist sowohl auf der Ebene der Privatanleger als auch der Hedgefonds auf einem Allzeithoch“, sagte Jehan Chu, geschäftsführender Gesellschafter der Blockchain-Beratungsfirma Kenetic Capital in Hongkong. Trotzdem betrachten viele Investoren digitale Münzen immer noch als einen tückischen Sektor. Dies wurde in den USA unterstrichen, wo sich der 24-jährige Gründer von zwei in New York ansässigen Kryptowährungs-Hedgefonds mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar am Donnerstag des Wertpapierbetrugs schuldig bekannte. „Die Sorgen um eine straffere Regulierung haben Anleger offensichtlich erfolgreich abgeschüttelt“, schreibt Bitcoin-Experte Timo Emden. Zuletzt hatte sich US-Finanzministerin Janet Yellen für eine strengere Aufsicht von Digitalwährungen ausgesprochen.