Dirk Notheis: Ex-Deutschland-Chef von Morgan Stanley legt neuen Spezialfonds auf

Ankerinvestoren sind Versicherungen, Pensionskassen sowie Stiftungen. Die Fonds von Rantum Capital stellen Mittelständlern Fremdkapital zur Verfügung, wenn die traditionelle Bankfinanzierung nicht ausreicht. So können sich die Unternehmen in besonderen Situationen finanzieren wie etwa beim Auskauf von Minderheitsgesellschaftern oder wenn Firmen gerade in einem Generationswechsel stecken. Die auf die Mittelstandsfinanzierung fokussierte Fondsgesellschaft vergibt nachrangige Darlehen, die in der Regel zwischen fünf und 50 Millionen pro Transaktion liegen.