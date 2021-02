Dividende Die Aareal Bank AG lädt zur Hauptversammlung 2021

Diese soll in zwei Schritten ausgeschüttet werden. Der Vorstand schlägt für die Hauptversammlung am 18. Mai 2021 eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie vor. Der Restbetrag, also 1,10 Euro pro Aktie, könnte voraussichtlich in einer außerordentlichen Hauptversammlung im vierten Quartal 2021 ausgeschüttet werden. Laut der Aareal Bank sei dies abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, den regulatorischen Anforderungen, der Kapitalposition sowie der Risikosituation der Bank.