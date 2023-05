Dividende Fresenius Medical Care lädt zur Hauptversammlung 2023

Die jüngste Performance von Fresenius Medical Care (FMC) war enttäuschend. Obwohl das Unternehmen, eine Dialysetochter des Fresenius-Konzerns, von einem robusten Produktgeschäft im Bereich der Intensivmedizin und einer Abnahme des Personalmangels in den USA profitierte, sank der Betriebsgewinn im letzten Jahr um ein Viertel. Der Nettogewinn lag bei 86 Millionen Euro, was 45 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums liegt. Derzeit behält Fresenius die Kontrolle über seine größte Tochtergesellschaft durch eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Bis zum Jahresende soll sich dies jedoch ändern, wenn FMC in eine reguläre Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Trotz dieser Änderung plant Fresenius-Chef Michael Sen eine 32-prozentige Beteiligung vorerst zu behalten.