Dividenden Vonovia lädt zur Hauptversammlung 2019

Die Ausschüttung der Dividende an die Aktionäre erfolgt in der Regel am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung, also am 21. Mai 2019. Falls die Möglichkeit zur Aktiendividende besteht, wäre die Auszahlung der Bardividende aber spätestens am 13. Juni 2019 fällig. Die Anleger, die sich für eine Aktiendividende entscheiden, würden die neuen Anteile an der Gesellschaft voraussichtlich am 18. Juni 2018 erhalten.