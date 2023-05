Dividendenabschlag Kurssturz: Was ist bei Hapag-Lloyd los?

Der Kursrutsch ist auf dem Börsenchart nicht zu übersehen: Die Aktie von Hapag-Lloyd sackte am Donnerstag um mehr als ein Viertel ab. Was dramatisch aussieht, kam allerdings mit Ansage – und ist keineswegs ein Drama: Am 4. Mai stand bei Hapag der sogenannte Ex-Dividende-Tag an. An diesem Datum, meist dem Tag nach der Hauptversammlung, wird die Dividende aus dem Aktienkurs rausgerechnet.