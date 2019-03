Dividendenausschüttung Bayer lädt zur Hauptversammlung 2019

Die Hauptversammlung vom Pharmaunternehmen Bayer findet dieses Jahr am Freitag, den 26. April im World Conference Center in Bonn statt. Das Konferenzzentrum befindet sich am Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn. Aktionäre können die Hauptversammlung auch per Videoübertragung online verfolgen.